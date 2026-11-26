Польский орган финансового надзора KNF 26 ноября одобрил сделку, необходимую итальянскому банку UniCredit для продолжения публичного предложения по приобретению и обмену акций немецкого Commerzbank. Решение польского регулятора завершило процесс получения разрешений на операцию, сообщает Euronews.

Разрешение KNF касается косвенной смены контроля над польскими активами Commerzbank, в частности над mBank. Немецкая банковская группа владеет 69,1% mBank, который имеет около 5,9 млн клиентов и работает в сферах ипотечного кредитования, инвестиций и платежей.

Предыдущие разрешения и обязательства

Польское согласование стало последним после разрешений Европейской комиссии и Федеральной резервной системы США. Еврокомиссия 16 ноября безусловно одобрила сделку с точки зрения конкуренции, оценив возможное объединение Commerzbank с HypoVereinsbank — немецкой дочерней структурой UniCredit.

В середине ноября UniCredit достиг договоренности с правительством Германии и взял на себя восемь обязательств относительно промышленных перспектив банка, занятости и сохранения значительного присутствия в Германии. Они предусматривают сохранение Франкфурта в качестве базы немецких операций, листинга Commerzbank на бирже и его статуса немецкого акционерного общества.

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UniCredit также обязался поддерживать немецкие малые и средние предприятия, инвестировать в обучение, цифровые технологии и искусственный интеллект во Франкфурте, а также продолжать диалог с профсоюзами и соблюдать действующие договоренности с работниками.

Дальнейшие шаги

Правительство Германии сохраняет около 13,3% акций Commerzbank через стабилизационный фонд SoFFin. Берлин ранее заявлял, что не будет подавать свои акции в рамках предложения UniCredit, и пока не объявлял об их продаже.

После завершения регуляторных процедур новые акции должны быть зачислены банкам-кастодианам до 7 декабря 2026 года. UniCredit также обратился к Commerzbank с просьбой созвать внеочередное собрание акционеров для избрания нового совета директоров. По оценке UniCredit, сделка потребует 200–225 базисных пунктов по показателю CET1.

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