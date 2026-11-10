В Польше с января 2027 года базовая ставка продуктового сбора за упаковки от напитков, которые не были собраны в необходимом объеме, вырастет с 1 до 5 злотых за килограмм. Это коснется производителей и импортеров напитков, сообщает Polsat News.

Новые ставки для участников и неучастников системы

Система залоговой тары, действующая в Польше с 1 октября 2025 года, охватывает PET-бутылки объемом до 3 литров, металлические банки до 1 литра и многоразовые стеклянные бутылки до 1,5 литра. Тару принимают в пунктах возврата при магазинах и в автоматах. По данным Министерства климата и окружающей среды Польши, за первый год работы системы в стране создали 65,5 тысячи пунктов приема, куда вернули в общей сложности 5 миллиардов бутылок и банок.

Согласно требованиям ЕС, уровень сбора упаковок должен составлять 77%, а с 2029 года — 90%. Если этот показатель не достигнут, за несданную тару начисляют продуктовый сбор. Для участников системы его оплачивают поровну производитель или импортер напитков и оператор, с которым заключен договор.

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Компании, не присоединившиеся к системе, самостоятельно платят сбор по ставке, втрое превышающей базовую. Сейчас это 3 злотых за каждый килограмм, которого не хватает до необходимого уровня сбора, а с 2027 года сумма составит 15 злотых за килограмм. Размер залога для покупателей при этом не изменится.

Возможное расширение системы

Министерство также работает над включением в залоговую систему одноразовых стеклянных бутылок из-под алкоголя объемом до 350 миллилитров. Предварительно такие правила могут вступить в силу в январе 2028 года. Польская торговая палата уже выступила против этой идеи, заявив, что дополнительные нагрузки могут угрожать работе многих небольших магазинов.

Отдельно рассматриваются изменения для потребителей: срок действия бонов, выдаваемых залоговыми автоматами, могут установить на уровне не менее 90 дней. Также планируется ввести возврат залога непосредственно на платежную карту.

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