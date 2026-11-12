В Польше Агентство вооружений в мае заключило с польскими оборонными компаниями контракты почти на 120 млрд злотых, профинансированные по программе SAFE Европейского Союза. Значительная часть заказов досталась государственной Польской группе вооружений (PGZ) и ее дочерним компаниям, в частности Huta Stalowa Wola, сообщает Politico.

Заказы для польских производителей

Контракты предусматривают поставку 146 боевых машин пехоты Borsuk, 96 самоходных гаубиц Krab, 64 минометов Rak, машин обеспечения K9PL и тысяч автомобилей для ракетных систем Homar-K. По данным Варшавского института предпринимательства, большинство соглашений с PGZ были заключены без конкурсных процедур.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что правительство стремится развивать национальный военно-промышленный комплекс. В то же время в отчете Варшавского института предпринимательства подчеркнули: развитие польской оборонной промышленности не должно автоматически означать преференции для предприятий, непосредственно контролируемых государством.

Расходы и импорт вооружений

В этом году Польша планирует потратить на оборону 200 млрд злотых, или 4,8% ВВП, что является самым высоким показателем среди стран НАТО. Страна также стала крупнейшим получателем займов SAFE на вооружение из общего фонда ЕС в 150 млрд евро: ей должны поступить почти 44 млрд евро.

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Несмотря на курс на локализацию производства, около 60% оборонных расходов Польши приходится на импорт, и быстро это не изменится, считает аналитик Polityka Insight Марек Сверчинский. Основными поставщиками остаются Южная Корея и США, откуда Польша закупает, в частности, танки K2 Black Panther и истребители F-35A.

Роль PGZ и политические риски

PGZ, крупнейшая оборонная компания страны, объединяет около 50 предприятий, вошедших в холдинг в 2013 году. Ее генеральный директор Адам Лешкевич, занимающий должность с мая 2025 года, стал 12-м руководителем компании со времени ее основания. В 2025 году PGZ получила 18,4 млрд злотых выручки и 2,8 млрд злотых прибыли — соответственно на 23% и 66% больше, чем годом ранее.

Польша нарастила оборонные расходы после незаконной аннексии Россией — государством-агрессором — Крыма, временно оккупированной территории Украины, в 2014 году и ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. PGZ сотрудничает с британской BAE Systems в строительстве трех заводов артиллерийских боеприпасов, а в системе противовоздушной обороны Narew — с MBDA. Одна из дочерних структур PGZ должна начать производство танков K2 в 2028 году.

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