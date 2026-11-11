Женская сборная Польши по баскетболу победила Израиль со счётом 75:64 в Риге, Латвия, в стартовом матче второго раунда квалификации к Евробаскету-2027. После трёх четвертей польская команда уступала шесть очков, но в заключительном отрезке совершила решающий рывок.

Равная первая половина

Встреча началась с точного трёхочкового броска Клаудии Вноровской. Она набрала 10 очков в течение первых пяти минут игры, однако первую четверть выиграла сборная Израиля — 18:17. Решающим стал трёхочковый бросок Ярден Гарзон.

Во второй четверти польки допускали потери, а преимущество неоднократно переходило от одной команды к другой. Израильтянки повели 26:22 после результативной атаки Алиссы Барон, однако Польша сравняла счёт. За пять секунд до большого перерыва Гарзон попала издали — 34:34.

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Рывок в заключительной четверти

После перерыва сборная Израиля захватила инициативу. При счёте 43:36 тренер польской команды Кароль Ковалевский взял тайм-аут, однако до конца третьей четверти соперницы сохранили преимущество — 55:49.

В финальные 10 минут польки сократили отставание до одного очка. При счёте 59:58 в пользу Израиля команды обменялись трёхочковыми бросками, после чего Вноровская вывела Польшу вперёд. Дальние попадания Малины Пясецкой помогли сборной Польши оторваться в счёте и довести матч до победы. Как сообщает Interia Sport, польская команда выиграла все шесть матчей первого раунда квалификации, а во втором раунде также сыграет против Черногории и Турции.

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