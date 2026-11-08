Польша открыла дело о терроризме после стрельбы в Кракове — France 24

Национальная прокуратура Польши начала расследование как террористического преступления после массовой стрельбы в историческом центре Кракова. В результате нападения в субботу погибли шесть человек, еще 15 получили ранения, в том числе двое полицейских.

Прокуратура заявила, что расследует убийство шести человек с применением огнестрельного оружия и покушение на убийство многих других людей, включая сотрудников правоохранительных органов. По данным France 24, премьер-министр Польши Дональд Туск ранее также назвал нападение актом терроризма.

Подозреваемый в критическом состоянии

По данным властей, стрельбу устроил 24-летний гражданин Польши, который, как утверждается, интересовался ультраправыми идеологиями. Он начал беспорядочно стрелять в центре города, а позднее был ранен во время перестрелки с полицией. Подозреваемый находится в больнице в критическом состоянии.

Полиция сообщила, что мужчина был в маске и военном снаряжении, в том числе в бронежилете. По данным правоохранителей, он оставил автомобиль на перекрестке и начал стрелять в полицейских из полуавтоматической винтовки. Один из раненых правоохранителей находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

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Среди погибших есть гражданин Великобритании

Полиция сообщила, что среди погибших был гражданин Великобритании. Среди 15 раненых есть граждане Австрии, Великобритании, Германии, Португалии и России.

Позднее в доме подозреваемого в Островце-Свентокшиском, примерно в 150 километрах к северо-востоку от Кракова, нашли тела трех человек. Региональная полиция заявила, что это были его родители и сестра. На телах обнаружили повреждения, предварительно оцененные как огнестрельные ранения; в квартире изъяли семь единиц оружия. Оружие также нашли в автомобиле подозреваемого.

Власти Польши объявили два дня национального траура по жертвам нападения, начиная с воскресенья.

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