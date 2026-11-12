Генеральная Ассамблея ООН избрала Польшу в Объединенную инспекционную группу ООН (JIU) — независимый внешний надзорный орган системы Организации Объединенных Наций. В голосовании от Группы восточноевропейских государств Польша опередила Российскую Федерацию — государство-агрессор — с преимуществом в один голос.

По данным Министерства иностранных дел Польши, о которых сообщает RMF24, польскую кандидатуру поддержали 95 государств — членов ООН. Голосование было тайным, поэтому страны, проголосовавшие за Польшу, не назывались.

Возвращение Польши в JIU

Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский заявил, что кандидаты боролись за одно место, а результат голосования был очень близким. По его словам, Польша возвращается в этот орган после перерыва продолжительностью более 20 лет, тогда как Россия потеряла место, которое занимала около 60 лет.

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Польшу в JIU будет представлять Якуб Хмелевский. Его пятилетний срок полномочий продлится с 2028 по 2032 год. В 1991–2002 годах обязанности инспектора от региона Центральной и Восточной Европы выполнял Анджей Абрашевский.

Работа Объединенной инспекционной группы

JIU была создана в 1966 году. Это единственный независимый внешний надзорный орган, деятельность которого охватывает всю систему ООН. В ее состав входят 11 инспекторов, которых Генеральная Ассамблея назначает на пятилетний срок.

Группа проводит инспекции, оценки и расследования, призванные улучшить управление, эффективность работы и сотрудничество между структурами ООН. Во время того же голосования Генеральная Ассамблея также избрала Ботсвану, Японию и Китай как государства, которые выдвинут своих кандидатов в JIU.

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