Польские военные включили восстановление природных экосистем в планы обороны восточной границы в рамках инициативы «Восточный щит». Речь, в частности, идет о Беловежской пуще на границе Польши и Беларуси, где ученые предложили использовать густые леса, реки и болота как естественные препятствия для тяжелой военной техники, сообщает Mongabay.

Природные барьеры для обороны

Польша запустила программу «Восточный щит» в 2024 году. Она предусматривает создание сети военных укреплений вдоль 700-километровой восточной границы. Природоохранные организации предупреждали, что бетонные бункеры, минные поля и противотанковые рвы на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО могут нанести значительный ущерб местной фауне.

Ученые Польской академии наук предложили альтернативный подход, который назвали warwilding: восстанавливать густые леса, реки и болота, чтобы они стали физическими барьерами для тяжелой военной техники. Биолог Польской академии наук Михал Жмихорский отметил, что танк не может пройти через такие территории, поэтому их сохранение может быть частью обороны.

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Финансирование и последствия осушения

Представитель Вооруженных сил Польши Марек Петшак заявил, что строительство «Восточного щита» и защита окружающей среды могут сочетаться. По его словам, природный рельеф способен активно замедлять наступающие силы.

Польские власти зарезервировали 120 млн долларов финансирования ЕС для оборонных проектов, основанных на природных решениях. В то же время Жмихорский сообщил, что практическое выполнение работ продвигается медленно и в значительной степени зависит от волонтеров и природоохранных организаций. За десятилетия более 700 километров дренажных каналов и зарегулированных рек превратили когда-то непроходимые болота в сухие участки, по которым можно передвигаться пешком.

Польское общество охраны птиц PTOP работает над восстановлением местных водотоков для сохранения запасов грунтовых вод. В то же время расширение части из 2 тысяч километров дорог, проходящих через лес, может ослабить природные барьеры.

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