Умер 100-летний отставной полковник Йозеф Турек, ветеран Дюнкерка — Radio Prague International
В Чехии в возрасте 100 лет умер Йозеф Турек — ветеран Второй мировой войны и отставной полковник. О его смерти в социальных сетях сообщил департамент Министерства обороны по делам ветеранов войны и военных захоронений, пишет Radio Prague International.
Участие в боях за Дюнкерк
По данным издания, Турек был последним чехословацким солдатом, который на момент смерти жил в Чехии и участвовал в боях за французский порт Дюнкерк. Он воевал в районе этого порта во время Второй мировой войны.
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Статус Турека касался чехословацких военных, которые одновременно участвовали в боях за Дюнкерк и проживали в Чехии. Именно таким последним ветераном его называет источник.
Французская награда
В феврале 2026 года Йозеф Турек был награжден французским орденом Почетного легиона пятой степени. Награду он получил в том же году, когда Министерство обороны сообщило о его смерти.