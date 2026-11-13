В Чехии в возрасте 100 лет умер Йозеф Турек — ветеран Второй мировой войны и отставной полковник. О его смерти в социальных сетях сообщил департамент Министерства обороны по делам ветеранов войны и военных захоронений, пишет Radio Prague International.

Участие в боях за Дюнкерк

По данным издания, Турек был последним чехословацким солдатом, который на момент смерти жил в Чехии и участвовал в боях за французский порт Дюнкерк. Он воевал в районе этого порта во время Второй мировой войны.

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Статус Турека касался чехословацких военных, которые одновременно участвовали в боях за Дюнкерк и проживали в Чехии. Именно таким последним ветераном его называет источник.

Французская награда

В феврале 2026 года Йозеф Турек был награжден французским орденом Почетного легиона пятой степени. Награду он получил в том же году, когда Министерство обороны сообщило о его смерти.

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