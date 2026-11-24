Умер экономист Уильям Нордхаус, лауреат Нобелевской премии по экономическим наукам 2018 года. Он известен тем, что ввел проблему изменения климата в экономический анализ и исследовал зависимость экономического роста от окружающей среды, сообщает Nature.

Окружающая среда в экономических расчетах

Нордхаус считал, что игнорирование окружающей среды в экономических измерениях подает ложные сигналы о направлениях роста. Он развивал более широкие подходы к оценке роста, учитывавшие воздействие на окружающую среду.

В статье 1972 года Is Growth Obsolete?, написанной совместно с экономистом Джеймсом Тобином, Нордхаус отмечал, что валовой национальный продукт преувеличивает выгоды экономического развития, когда не учитывает экологический ущерб. В то же время, согласно их анализу, этот показатель не отражает часть преимуществ экономического роста для благосостояния домохозяйств, в частности от распространения электричества и бытовой техники.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Исследования инноваций

Нордхаус родился в Альбукерке, штат Нью-Мексико. В 1963 году он получил экономическое образование в Йельском университете, а в 1967 году защитил докторскую диссертацию в Массачусетском технологическом институте под руководством будущего нобелевского лауреата Роберта Солоу. Затем Нордхаус вернулся в Йель, где провел оставшуюся часть академической карьеры.

Его докторская работа предложила одну из ранних формализованных моделей эндогенного экономического роста. Исследователь показал, что темпы инноваций зависят от экономических стимулов, на которые может влиять политика, в том числе патентная система. Он также предсказывал убывающую отдачу от исследований: поиск новых идей со временем усложняется.

В работе 1996 года Нордхаус проанализировал стоимость и светоотдачу различных источников освещения на протяжении истории человечества. Он подсчитал, что компактная люминесцентная лампа давала на единицу энергии примерно в 30 тысяч раз больше света, чем огонь далеких предков человека.

Читай нас в