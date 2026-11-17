В возрасте 81 года умер бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Питер Стори. Он был игроком команды, которая под руководством Берти Ми завоевала титул в Первом дивизионе и Кубок Англии в сезоне 1970–71.

О смерти футболиста сообщает BBC Sport. В заявлении «Арсенала» отметили, что клуб глубоко опечален смертью обладателя дубля и выразили соболезнования его семье и близким. Клуб также сообщил, что почтит память Стори на предстоящем домашнем матче против дортмундской «Боруссии».

Карьера в «Арсенале»

Стори присоединился к «Арсеналу» в качестве ученика в 1961 году, а дебютировал за первую команду в матче против «Лестер Сити» в 1965 году. В начале карьеры он выступал на позиции правого защитника, а позднее перешел в полузащиту.

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В 1965–1977 годах Стори провел за «Арсенал» 501 матч во всех турнирах и забил 17 голов. Сейчас он занимает восьмое место в клубном списке игроков по количеству матчей. Также футболист 19 раз выступал за сборную Англии, однако не играл на крупных международных турнирах.

Последние годы в футболе

Вместе с «Арсеналом» Стори дважды выходил в финал Кубка лиги — в сезонах 1967–68 и 1968–69. В сезоне 1971–72 он также завоевал с клубом серебряные медали Кубка Англии. В марте 1977 года Стори на правах свободного агента перешел в «Фулхэм», который тогда играл во Втором дивизионе. Он провел за клуб 19 матчей, а после прекращения контракта в том же году завершил карьеру.

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