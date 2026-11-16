Умер основатель картеля Гвадалахары Феликс Гальярдо — France 24

В Мексике в возрасте 80 лет умер Мигель Анхель Феликс Гальярдо — один из основателей картеля Гвадалахары, известный как «босс боссов». Он умер в больнице вследствие полиорганной недостаточности.

Смерть в больнице

France 24 сообщает со ссылкой на министерство безопасности штата Халиско, что 15 ноября он умер в медицинском учреждении из-за полиорганной недостаточности.

За два дня до смерти Феликса Гальярдо перевели из тюрьмы в больницу. Он находился в заключении с 1989 года.

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Связи с колумбийскими наркоторговцами

Феликс Гальярдо был одним из основателей картеля Гвадалахары, из которого впоследствии возник картель Синалоа. Он сыграл ключевую роль в налаживании связей с колумбийскими наркоторговцами и повлиял на мировую торговлю кокаином.

Его также осудили за убийство в 1985 году агента под прикрытием Управления по борьбе с наркотиками США Энрике «Кики» Камарены Саласара. Это преступление вызвало возмущение в Соединенных Штатах.

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