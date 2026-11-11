В Индонезии более 100 депутатов парламента подписали петицию, которая может открыть путь к процедуре импичмента вице-президента Гибрана Ракабуминга Рака. Документ поддержали представители нескольких партий, которые считают, что он больше не соответствует требованиям для занятия должности.

Как сообщает Channel NewsAsia, петицию должны передать спикеру Палаты представителей. Один из подписантов, депутат Мухаммад Холид, заявил Reuters, что формальное объявление позиции парламентариев по этому вопросу может привести к процедуре импичмента.

Судебные решения об образовании

Гибран Ракабуминг Рака — сын бывшего президента Индонезии Джоко Видодо, известного также как Джокови. Он оказался под усиленным вниманием после решений Конституционного и Верховного судов, в которых речь шла о несоответствии его образовательных документов избирательным требованиям.

Верховный суд в решении, обнародованном поздно вечером 10 ноября, обязал Министерство образования отозвать сертификат об эквивалентности образования Гибрана, который суд аннулировал. Вице-президент, учившийся за рубежом, использовал этот сертификат для подтверждения уровня образования во время участия в выборах 2024 года, на которых он победил вместе с Прабово Субианто.

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Индонезийское законодательство требует от кандидатов в вице-президенты завершенного среднего школьного образования или эквивалентного уровня образования. Суд отметил, что не нашел доказательств наличия у Гибрана иностранного диплома или сертификата, который мог бы стать основанием для приравнивания к полному среднему образованию.

Заявление об отставке

Спор разворачивается на фоне углубления разногласий между Джоко Видодо и действующим президентом Прабово Субианто. По данным издания, 10 ноября Гибран во время встречи с Прабово заявил о намерении уйти в отставку.

Исследовательница Австралийского национального университета Сана Джаффри считает, что депутатам было бы сложно действовать против Гибрана без ведома или одобрения президента. По ее мнению, длительная неопределенность на высшем уровне власти будет усиливать опасения относительно политической стабильности Индонезии.

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