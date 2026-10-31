Более 115 ракетных и дроновых ударов, заявленных Ираном или связанными с ним группировками, повредили или уничтожили сооружения на 26 американских военных базах и других объектах в Кувейте и других странах Ближнего Востока. Как сообщает The Express Tribune со ссылкой на анализ Associated Press, атаки нанесли американской технике ущерб на миллиарды долларов.

AP проверило повреждения по спутниковым снимкам от нескольких поставщиков и пообщалось с четырьмя региональными чиновниками, которые были осведомлены о последствиях атак или имели непосредственные данные о них. Согласно выводам анализа, с 1 апреля по 30 июня удары повредили или уничтожили сотни зданий и других сооружений на американских объектах.

Удары по системам раннего предупреждения

Сначала Иран сосредоточился на авиационных ангарах и системах обнаружения атак, а затем расширил перечень целей, включив в него склады, места проживания военных и другую инфраструктуру. В первые два дня войны в конце февраля, по данным AP, были уничтожены защитные конструкции, в которых размещались американские радары, в лагере Арифджан в Кувейте и на базе Naval Support Activity Bahrain в Бахрейне.

Удары также были нанесены по переносным радарам на авиабазе Принц-Султан в Саудовской Аравии и авиабазе Муваффак Салти в Иордании. Один радар в Иордании, как сообщается, был уничтожен. AP отмечает, что армия США располагает лишь 13 такими системами во всем мире, а стоимость каждой составляет около 500 млн долларов. Еще один радар в Катаре получил значительные повреждения.

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Больше всего атак зафиксировали в Кувейте

Наибольшее число ударов пришлось на Кувейт, хотя американские объекты также подверглись атакам в Бахрейне, Ираке, Иордании, Омане, Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Самым смертоносным известным ударом по американским военным стала атака беспилотника на порт Шуайба в Кувейте 1 марта, в результате которой погибли шестеро военнослужащих.

Авиабаза Али-аль-Салем в Кувейте подверглась атакам не менее 30 раз: были повреждены или уничтожены 15 ангаров, несколько складов и 10 зданий возле жилой зоны. В лагере Бюринг большинство ангаров стало непригодным для использования; спортзал был уничтожен в марте, а магазин для военных подвергся удару в конце июля. Отдельный удар серьезно повредил гараж и столовую.

По данным двух региональных чиновников, после атак США перебазировали из Персидского залива часть самолетов, средств противовоздушной обороны, систем связи и другого оборудования. Центральное командование США отказалось комментировать масштабы повреждений, сославшись на оперативную безопасность. В то же время представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что американские силы и базы хорошо защищены.

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