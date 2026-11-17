Более 120 представителей штатов и местных властей США прибыли в Анталью в Турции на климатическую конференцию ООН COP31. Они входят в коалицию America Is All In, тогда как федеральные власти США второй год подряд не направили делегацию на ежегодный саммит.

Исполнительный директор коалиции Крис Уит заявил, что участие региональных лидеров должно продемонстрировать миру продолжение климатических действий в США, несмотря на иную позицию Вашингтона. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Инициативы штатов

В неофициальную делегацию входят преимущественно представители Демократической партии, мэры, губернаторы и бывшие должностные лица. Среди них — бывший госсекретарь Джон Керри, бывший вице-президент Альберт Гор и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Они не участвуют в формальных климатических переговорах, однако проводят встречи на полях конференции.

Почти половина штатов США, на которые приходится около 60% американской экономики, взяла обязательства сокращать выбросы в соответствии с Парижским климатическим соглашением. Среди таких мер — налоговые стимулы для возобновляемой энергетики и другая политика по сокращению выбросов.

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Согласно отчету America Is All In и Центра глобальной устойчивости Университета Мэриленда, действующая политика штатов, рыночные тенденции и удешевление технологий могут к 2035 году сократить выбросы углерода в США на 46% по сравнению с уровнем 2005 года.

Заявления губернаторов

Губернатор Миннесоты Тим Уолз заявил, что штат движется к энергосистеме без углеродных выбросов к 2037 году, что опережает предыдущую цель на 2040 год. По его словам, Миннесота также производит устойчивое авиационное топливо, развивает производство «зеленой» стали и увеличивает долю электромобилей.

Губернатор Нью-Мексико Мишель Лухан Гришэм сообщила, что штат существенно сократил выбросы метана благодаря более строгому регулированию. Она также упомянула о закрытии угольных электростанций и расширении ветровой и солнечной энергетики. Гэвин Ньюсом, со своей стороны, заявил, что отказ администрации США от климатической политики вредит конкурентоспособности страны на фоне развития солнечной энергетики и электромобилей в Китае.

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