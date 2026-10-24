Более 14 тысяч эфиопов бежали в соседнюю Кению из-за вооруженных столкновений на юге Эфиопии. По данным Anadolu Agency, конфликт продолжается между общинами оромо и сомалийцев в южном приграничном регионе страны.

Тысячи людей во временных лагерях

Кенийский Красный Крест сообщил, что более 10 900 перемещенных лиц разместили в шести временных лагерях в приграничном городе Мояле. Еще 4 000 человек остановились у родственников и принимающих семей.

Число пересекающих границу резко выросло с пятницы, когда комиссар округа Марсабит Стэнли Каманде заявил, что более 2 000 человек прибыли в Кению после начала насилия в среду.

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Нехватка воды и санитарных средств

Глава регионального отделения Кенийского Красного Креста Малик Адан призвал предоставить перемещенным людям продовольствие, воду, санитарные средства и дополнительные туалеты, чтобы предотвратить диарейные заболевания.

Организация уже передала людям палатки, одеяла, спальные коврики и другие предметы первой необходимости, а также оказывает продовольственную помощь детям и кормящим грудью матерям. Местные власти пообещали дополнительные запасы риса и фасоли, однако гуманитарные работники предупреждают, что имеющихся ресурсов может не хватить.

Причиной обострения стал спор относительно демонстрации флага Сомалийского регионального штата на территории, которую администрирует Оромия. Обе территории являются федеральными регионами Эфиопии. В пятницу сообщалось как минимум о девяти погибших, а гуманитарные чиновники опасаются, что число жертв может превысить 12. Столкновения также нарушили приграничную торговлю.

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