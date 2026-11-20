В Великобритании более 1600 сотрудников Rockstar Games до 26 ноября голосуют по вопросу официального признания профсоюза Rockstar Game Workers Union, входящего в Независимый профсоюз Великобритании (IWGB). Как сообщает Fortune, проект соглашения о признании профсоюза стал результатом четырехмесячных переговоров между менеджментом Rockstar и сотрудниками.

В случае положительного голосования объединение станет крупнейшим официально признанным профсоюзом в игровой индустрии Великобритании, заявили в IWGB. Аниматор Rockstar North и представитель профсоюза Нестор Убриарте отметил, что признание профсоюза даст сотрудникам больше возможностей влиять на условия труда.

Спор об увольнениях

В конце октября 2025 года Rockstar уволила 31 сотрудника в Великобритании и еще троих в Канаде. IWGB обвинил компанию в противодействии профсоюзной деятельности. В Rockstar заявили, что сотрудников уволили из-за разглашения конфиденциальной информации, а решения не были связаны с правом людей вступать в профсоюз или участвовать в профсоюзной деятельности.

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Спор рассматривает трудовой трибунал в Глазго, где заключительные выступления сторон были запланированы на эту неделю. Fortune также упоминает расследование Kotaku 2018 года о разработке Red Dead Redemption 2: сотрудники описывали практику «кранча» — продолжительные периоды интенсивной работы перед дедлайнами.

Голосование после релиза GTA VI

Голосование проходит после выхода Grand Theft Auto VI. По оценке аналитической компании Sensor Tower, за первый день игра продалась тиражом около 24,6 млн копий с учетом предзаказов и принесла примерно 2,36 млрд долларов. Материнская компания Rockstar, Take-Two Interactive, эти данные не подтверждала.

Уриарте также заявил, что профсоюз мог бы дать сотрудникам голос в вопросах использования искусственного интеллекта. По его словам, ИИ может обесценить навыки, на приобретение которых разработчики тратят годы, заменяя их творческую работу.

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