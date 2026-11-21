В Эфиопии более 200 бывших бойцов Народного фронта освобождения Тыграя сдались федеральным войскам в пятницу, сообщает France 24. Издание ссылается на аффилированные с государством СМИ, поэтому информация о сдаче приводится с соответствующей атрибуцией.

Сдача бывших бойцов

В материале организация упоминается на английском как Tigray People’s Liberation Front и сокращённо как TPLF. Речь идёт именно о бывших бойцах этой организации, которые сдались федеральным войскам Эфиопии.

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Напряжённость на границе

France 24 отмечает, что событие произошло на фоне эскалации напряжённости на границе Эфиопии с соседней Эритреей. Заголовок видеосюжета издания также сообщает о мобилизации войск вдоль эфиопо-эритрейской границы.

Сюжет подготовил корреспондент France 24 Том Канетти. Видеоматериал был опубликован 21 ноября 2026 года, его продолжительность составляет одну минуту 11 секунд.

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