Более 25 рейсов в Европе стали целями ложных угроз взрыва — Cyprus Mail

В Брюсселе, Бельгия, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) заявила, что за последние дни более 25 рейсов в Европе стали целями ложных сообщений о бомбах. Это привело к перенаправлению самолетов, подъему истребителей в воздух и задержкам для тысяч пассажиров. IATA призвала правительства, аэропорты и авиакомпании усилить координацию, сообщает Cyprus Mail.

Угрозы за пределами аэропортов

Старший вице-президент IATA по операционной деятельности, безопасности и защите Ник Карин заявил, что традиционного контроля пассажиров, багажа и грузов уже недостаточно. Среди рисков для авиационной сети он назвал несанкционированные дроны, кибератаки и помехи для глобальных навигационных спутниковых систем.

По словам Карина, большинство последних ложных угроз поступало не непосредственно авиакомпаниям, а аэропортам и наземным службам. Поэтому перевозчики, у которых есть процедуры для оценки конкретности и достоверности угрозы, не всегда первыми получают такие сообщения. IATA настаивает на постоянном обмене информацией об угрозах, согласовании решений и безопасном восстановлении работы после сбоев.

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Дроны и реагирование на инциденты

Согласно данным, представленным IATA, с января 2025 года по октябрь 2026 года в воздушном пространстве НАТО зафиксировали более 200 случаев вторжения дронов. Инциденты затронули не менее 21 из 30 европейских членов Альянса. В феврале 2026 года Европейская комиссия представила план действий по противодействию угрозам со стороны дронов для аэропортов, портов и другой критической инфраструктуры.

Карин также напомнил о предыдущих инцидентах: сообщения о дронах в декабре 2018 года привели к закрытию взлетно-посадочной полосы лондонского аэропорта Гатвик, что затронуло около 1 тыс. рейсов и более 140 тыс. пассажиров. В 2024 году помехи GNSS вынудили Finnair приостановить полеты в Тарту, Эстония, а в сентябре 2025 года кибератака на поставщика системы регистрации нарушила работу нескольких европейских аэропортов, в том числе в Брюсселе.

Ассоциация призывает применять подход, основанный на оценке рисков, а не автоматически ужесточать требования после каждого инцидента. По мнению IATA, авиакомпании должны участвовать в принятии решений, влияющих на их деятельность, а расходы из-за перенаправлений, отмены рейсов и задержек пассажиров следует распределять более справедливо.

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