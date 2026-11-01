В Австралии более 27% мужчин в возрасте от 18 до 24 лет заявили, что «экстремальные меры», в том числе насилие, иногда могут быть оправданными для продвижения определенного дела. Таковы результаты второго исследования McKinnon Index, в котором приняли участие более 4 тысяч человек, сообщает ABC News Australia.

Исследование возглавляла некоммерческая организация McKinnon, а компания Roy Morgan проводила опрос в июне и июле. В целом примерно каждый десятый респондент допускал, что экстремальные меры иногда могут быть оправданными, тогда как более трех четвертей австралийцев с этим не согласились.

Поддержка демократии среди молодых мужчин

Среди мужчин в возрасте 18–24 лет также снизилась поддержка демократии: 54% опрошенных этой группы назвали ее лучшей по сравнению с любой другой системой правления. Доля тех, кто считает, что люди могут свободно выражать политические взгляды, сократилась на 23 процентных пункта — примерно до 50%.

Исполняющий обязанности председателя McKinnon и бывший заместитель премьер-министра штата Виктория Джон Туэйтс отметил, что люди, допускающие оправданность насилия при определенных обстоятельствах, остаются меньшинством, но их доля растет. По его словам, важно, чтобы в частности молодые мужчины лучше понимали значение демократии и возможность быть услышанными.

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Доверие к политикам снижается

Исследование также зафиксировало снижение доверия к политикам и органам власти по сравнению с предыдущим годом. Почти три четверти опрошенных считают, что страна стала более разделенной, чем 12 месяцев назад. Менее половины респондентов убеждены, что политическая система дает таким людям, как они, возможность иметь голос.

Чаще всего причинами низкого доверия к федеральному правительству называли невыполненные обещания, нечестность политиков и их оторванность от людей. Во внутренних регионах недовольство демократией достигло почти 39% — против около 30% в среднем по стране.

Доверие к институтам сохраняется

В то же время доверие к государственной службе и демократическим институтам в основном не изменилось или выросло. Почти половина австралийцев доверяет федеральной государственной службе. Наивысший уровень доверия у Австралийской избирательной комиссии — более 70%, далее идут регулирующие и консультативные органы с 57%, а также суды с 55%.

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