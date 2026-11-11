В Великобритании более 300 школ в Северной Ирландии сообщили полиции о получении одного и того же электронного письма с угрозой. Полиция Северной Ирландии расследует рассылку, однако предварительно считает ее ложной.

Расследование рассылки

Как сообщает Anadolu Agency, рассылка по школам по всей Северной Ирландии была зафиксирована в среду, 11 ноября 2026 года. В заявлении полиции указано, что к тому моменту более 300 учреждений сообщили правоохранителям об одном и том же электронном письме, содержавшем угрозу.

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Помощник главного констебля Энтони Макнелли заявил, что полиция сейчас оценивает риск для общественности как низкий. Правоохранители при этом продолжают расследование рассылки.

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Похожие электронные письма также получили несколько школ в Шотландии. Эти случаи произошли на фоне эвакуации сотен школ в Италии из-за направленных по электронной почте угроз взрыва.

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