На западе Йемена более 300 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за возобновления боев между поддерживаемыми Ираном хуситами и правительственными силами, которых поддерживает Саудовская Аравия. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на ООН. По данным Международной организации по миграции, почти все перемещенные лица бежали из своих населенных пунктов в течение последних двух месяцев.

Люди срочно нуждаются в защите, продовольствии, чистой воде и медицинской помощи. После четырех лет относительного затишья противостояние между хуситами и правительственными силами вновь усилилось в июле. В сентябре хуситы начали новое наступление на западе страны, а Саудовская Аравия с тех пор неоднократно наносила удары по их позициям.

Осада Таиза

Особенно сложной является ситуация в городе Таиз, который, по словам его жителей, хуситы сейчас полностью окружили. Human Rights Watch сообщила об остром дефиците топлива, продовольствия, воды, лекарств и газа для приготовления пищи. Эксперт HRW по Йемену Нику Джафарния заявила, что хуситы должны немедленно разрешить ввоз продовольствия, топлива, медикаментов и воды, а также доставку гуманитарной помощи.

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Таиз уже находился в осаде хуситов в течение нескольких лет с 2015 года. После открытия части подъездных путей в 2024 году город вновь оказался в окружении в результате нового наступления.

Дефицит воды и риск болезней

Всемирная организация здравоохранения предупредила о риске вспышек инфекционных заболеваний. По ее данным, провинция Таиз относится к районам, наиболее пострадавшим от вспышки холеры в Йемене, и имеет наибольшую долю перемещенных лиц в стране — около 126 тысяч.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов также выразило обеспокоенность водоснабжением города. Многие жители зависят от питьевой воды, которую доставляют автоцистернами, однако дизельное топливо становится дефицитным. За последние недели производство воды сократилось вдвое, а цена доставляемой воды выросла втрое. Часть медицинских грузов добралась до Таиза, однако другие из-за ограниченного доступа остаются на складах в Адене.

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