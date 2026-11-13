С начала августа из-за эскалации боевых действий в Йемене более 333 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, в том числе более 24 тысяч — только за последнюю неделю. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов, передает Anadolu Agency.

По данным OCHA, гражданское население страдает от последствий насилия: боевые действия повреждают медицинские учреждения, вынуждают семьи покидать жилье и затрудняют работу гуманитарных организаций. Больше всего перемещенных лиц — более 140 тысяч — находятся в провинции Таиз.

Жертвы среди гражданского населения

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека подтвердило 289 жертв среди гражданского населения с начала августа: 72 человека погибли, еще 217 получили ранения. Дети составили половину погибших, а женщины и дети вместе — почти две трети общего числа жертв.

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 1 ноября баллистическая ракета разрушила медицинский центр Аль-Сакия в провинции Лахдж. Погибли трое медицинских работников, еще четверо были ранены. Четыре дня спустя в городе Таиз были повреждены два медицинских учреждения, что поставило под угрозу оказание жизненно необходимой медицинской помощи примерно 12 тысячам человек.

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С начала эскалации, по данным ВОЗ, были повреждены или разрушены 28 медицинских учреждений и семь автомобилей скорой помощи. Также погибли или получили ранения 13 медицинских работников.

Ограниченный гуманитарный доступ

Передвижение в городе Таиз остается ограниченным. Местные власти сообщили, что в среду в город пропустили лишь небольшую партию — около 400 мешков пшеничной муки. Ограничения на маршрутах доступа нарушили коммерческие перевозки, вызвали дефицит товаров и нестабильность на рынках, а местные банки, как сообщается, ограничили снятие наличных для физических лиц.

Несмотря на трудности, гуманитарные партнеры оказали помощь более чем 255 тысячам перемещенных лиц, преимущественно женщинам и детям. Во вторник гуманитарные организации передали питьевую воду и емкости для ее хранения более чем 6,2 тысячи человек в Таизе и Адене, а также доставили в больницы 11 грузовиков с экстренными медицинскими материалами.

OCHA призвало защищать гражданское население и обеспечить безопасный, непрерывный и беспрепятственный гуманитарный доступ по всему Йемену, в том числе в Таиз.

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