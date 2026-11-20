На оккупированном Западном берегу в Палестине во время нынешнего сезона сбора оливок произошло более 400 нападений со стороны израильских поселенцев, которые привели к пострадавшим или повреждению имущества. Это наибольшее число таких случаев за все предыдущие сезоны, сообщает UN News со ссылкой на Гуманитарную группу на оккупированной палестинской территории.

Поврежденные деревья и урожай

С сентября, по данным группы, было повреждено более 4 тысяч деревьев и саженцев. Также более 25 тысяч килограммов продукции были повреждены или украдены. В эту гуманитарную группу входят руководители структур ООН, международных и палестинских неправительственных организаций.

Насилие, по сообщению группы, распространилось также на районы A и B, которые в соответствии с соглашениями Осло II 1995 года находятся соответственно под полным или частичным контролем Палестинской администрации. Ранее палестинцы в этих районах реже сталкивались с такими нападениями. Целями нападений также становились активисты солидарности, журналисты и дипломаты.

Ограничения доступа к землям

В первые девять месяцев 2026 года израильские власти выкорчевали или иным образом повредили более 10 тысяч деревьев и саженцев, принадлежащих палестинцам; большинство из них были оливковыми. Возле израильских поселений и за барьером на Западном берегу израильские силы, по сообщению группы, не допускают владельцев в рощи без предварительного разрешения.

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Даже при согласованном доступе у фермеров слишком мало времени для работы, а договоренности могут сопровождаться отменами, отказом во въезде, выдворением или нападениями. Из-за невозможности добраться до деревьев часть урожая теряется.

Значение оливкового сектора

От выращивания оливок и производства оливкового масла на Западном берегу зависят примерно от 80 тысяч до 100 тысяч палестинских семей. Этот сектор обеспечивает около 15% аграрного ВВП, а сбор урожая имеет социальное и культурное значение.

Гуманитарная группа призвала израильские власти прекратить нападения на палестинцев и их средства к существованию, обеспечить фермерам свободный, безопасный, достаточный и надежный доступ к землям, а также привлечь виновных к ответственности.

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