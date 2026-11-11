К концу столетия повышение уровня моря может затопить часть пригодных мест обитания более чем 42% наземных позвоночных. Такой прогноз содержит глобальное исследование, о котором сообщает Mongabay.

Ученые проанализировали карты пригодных мест обитания для 34 120 видов амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих — примерно 90% всех известных видов этих групп. Их сопоставили с прогнозами повышения уровня моря по пяти климатическим сценариям Межправительственной группы экспертов по изменению климата, от низких до высоких выбросов.

Тысячам видов угрожает потеря мест обитания

В зависимости от сценария к 2100 году с потерей мест обитания из-за затопления побережий могут столкнуться от 14 325 до 15 324 исследованных видов. При этом лишь 5,9% из них в Красном списке Международного союза охраны природы определены как виды, которым угрожает изменение климата.

По оценкам исследователей, воздействие может затронуть до 63% птиц, 52% млекопитающих, 36% рептилий и 24% амфибий. Особенно уязвимыми названы рептилии, виды с ограниченным ареалом и те, которые уже находятся под угрозой исчезновения. В целом рептилии могут потерять почти вдвое большую долю мест обитания, чем птицы или млекопитающие.

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При сценарии высоких выбросов число видов, которые потеряют более 10% среды обитания, может вырасти с 18 в 2050 году до 109 в 2100 году. Более половины таких видов будут составлять рептилии. Три вида, в частности каталинская чаквалла, лягушка-рестинга и бразильская амфисбена Amphisbaena littoralis, могут потерять более половины глобально доступной среды обитания.

Наибольшие риски для дельты Амазонки и Юго-Восточной Азии

Наиболее масштабные потери мест обитания наземных позвоночных прогнозируются в дельте Амазонки, в частности из-за ее высокого биоразнообразия. К 2050 году там может быть затоплено более 100 тысяч гектаров пойменных лесов и прибрежных водно-болотных угодий. К регионам высокого риска также отнесли побережья Центральной Америки и Юго-Восточной Африки.

Отдельную обеспокоенность вызывает Юго-Восточная Азия: на Малайском полуострове, Борнео и Суматре территории, которым угрожает затопление, поддерживают почти втрое больше видов, находящихся под угрозой исчезновения, чем остальной мир. Авторы исследования определили участки-рефугиумы, которые, вероятно, избегут затопления и могут помочь животным приспособиться. Однако 96% таких территорий расположены за пределами действующих природоохранных зон.

Авторы отмечают, что их оценки консервативны, поскольку исследование не учитывало усиление штормовых нагонов, ураганов, соляного аэрозоля и деградации среды обитания. Анализ также касался только наземных частей ареалов и не охватывал морские и приливно-отливные экосистемы.

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