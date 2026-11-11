В Париже более 50 стран на этой неделе берут на себя обязательство поставить права детей в центр своей политики и действий. Вместе с ними к инициативе присоединяются 20 неправительственных и филантропических организаций, а также ряд транснациональных компаний.

Права детей на форуме

Соответствующий пакт согласовывают на Парижском форуме мира, где права детей являются одной из центральных тем. Об этом сообщает France 24. Участники инициативы представляют государственный, неправительственный, филантропический и корпоративный уровни.

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Позиция ЮНИСЕФ

К инициативе присоединился Детский фонд ООН — ЮНИСЕФ. Его исполнительный директор Кэтрин Расселл дала интервью программе Perspective. Расселл отметила, что, когда в странах не заботятся о детях, трудно представить, каким будет будущее таких стран. Она связала заботу о детях с представлением о будущем страны.

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