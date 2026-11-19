В США более 80 известных исследователей технологий, руководителей и ученых подписали заявление, в котором назвали компанию Anthropic безрассудной накануне ее первичного публичного размещения акций. Авторы документа выразили обеспокоенность растущей способностью искусственного интеллекта создавать новые версии самого себя.

Претензии подписантов

Как сообщает The National, подписанты заявления утверждают, что Anthropic предупреждает о рисках концентрации власти и утраты человеческого контроля над рекурсивно самосовершенствующимся ИИ, но одновременно стремится первой создать такие системы.

Критики также заявили, что компания в последние годы ослабила собственные обязательства в сфере безопасности и лоббировала выгодное для себя регулирование. Среди подписантов — лауреат Премии Тьюринга Джудеа Перл, сооснователь Future of Life Institute Макс Тегмарк и президент Centre for Humane Technology Тристан Харрис.

Заявление Макса Тегмарка

Тегмарк заявил, что руководители Anthropic публично предупреждают о неконтролируемых системах, которые, по их словам, могут привести к вымиранию человечества в течение десятилетия. В то же время, по утверждению физика, компания ускоряет разработку такого ИИ и представляет это потенциальным инвесторам как конкурентное преимущество.

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Он призвал тех, кто рассматривает инвестиции в IPO Anthropic, дважды подумать, прежде чем рисковать жизнью своих близких. Anthropic не предоставила немедленный комментарий в ответ на запрос издания.

Дебют на Nasdaq

Anthropic, основанная в 2021 году, ранее считалась среди представителей отрасли компанией, больше сосредоточенной на осторожности, правилах и безопасности ИИ. Она также продолжает юридический спор с Белым домом из-за требования отменить часть ограничений для моделей, которые использует Министерство обороны США.

По данным СМИ, компания должна дебютировать на Nasdaq в четверг с ценой акций от 70 до 78 долларов. Ее биржевым тикером должен стать ANT.

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