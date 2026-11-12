В США тысячи пользователей сообщили о сбоях в работе Outlook, Microsoft 365 и Teams. По данным Cyprus Mail, перебои также повлияли на коннекторы, которые используют сервисы искусственного интеллекта OpenAI и Anthropic.

Десятки тысяч сообщений

Сервис Downdetector, отслеживающий сбои на основе сообщений из различных источников, зафиксировал более 97 тысяч сообщений о проблемах с Outlook по состоянию на 14:07 по восточному времени США. Фактическое количество пользователей, которых затронула проблема, может отличаться.

Downdetector также зарегистрировал более 38 тысяч сообщений о трудностях с Microsoft 365 и около 4,5 тысячи сообщений о трудностях с доступом к Teams.

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Действия Microsoft

Microsoft заявила, что активно работает над уменьшением последствий сбоя. Компания приостановила все развертывания, перенаправляет дополнительный трафик от затронутой инфраструктуры и перезапускает серверы, чтобы вернуть их к работе.

Ранее Microsoft сообщала об устранении сбоя Teams для пользователей в Северной Америке. Позднее компания отметила, что проблема может влиять и на подключения к Microsoft 365 в других регионах.

Влияние на OpenAI и Anthropic

OpenAI сообщила, что расследует проблему с коннекторами Microsoft: новые подключения могут не работать, а инструменты — работать не так, как ожидается. Anthropic заявила, что выявила проблему у внешнего поставщика, которая повлияла на ее коннектор Microsoft 365.

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