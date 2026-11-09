Более половины мужчин 30–49 лет в Южной Корее имеют ожирение — Korea Herald

В Южной Корее более половины мужчин в возрасте 30–49 лет были классифицированы как лица с ожирением. Показатель составил 52,1% среди мужчин в возрасте 30–39 лет и 53,1% среди мужчин в возрасте 40–49 лет, сообщает Korea Herald со ссылкой на правительственный анализ.

Разница между мужчинами и женщинами

Анализ основан на данных опроса здоровья местных сообществ за 2025 год. В целом к категории лиц с ожирением отнесли 42,5% мужчин и 22,9% женщин. Среди мужчин этот показатель снижался после 40 лет, тогда как среди женщин в основном рос с возрастом: с 16,4% среди людей в возрасте 20–29 лет до 27,4% среди лиц в возрасте от 70 лет.

Медианный уровень ожирения в городах, округах и районах страны в 2025 году достиг 35,4%, что на 7,5 процентного пункта больше, чем в 2016 году. Ежегодный опрос Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний охватывает около 230 тысяч взрослых в возрасте от 19 лет. Данные о росте и весе участники сообщают во время личных интервью, а ожирением в анализе считают индекс массы тела 25 или выше.

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Сон и физическая активность

Согласно анализу, у людей, не выполнявших силовые упражнения, вероятность ожирения была в 1,3 раза выше, чем у тех, кто их выполнял. Сон продолжительностью шесть часов или меньше связали с вероятностью ожирения, в 1,2 раза более высокой по сравнению со сном продолжительностью семь–восемь часов.

Пропуск завтрака, отсутствие ходьбы в целях физической активности и употребление алкоголя также были связаны с примерно в 1,1 раза более высокой вероятностью ожирения. При расчетах учитывали другие факторы.

Самые высокие показатели ожирения среди крупных городов и провинций зафиксировали в Ульсане, Чолла-Намдо и Канвондо, а самые низкие — в Седжоне, Тэджоне и Сеуле. В десяти районах с наиболее высокими показателями чаще диагностировали гипертонию и диабет, а уровень рискованного употребления алкоголя там был выше, чем в десяти районах с наиболее низкими показателями.

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