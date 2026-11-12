Калин Понга и Стейси Ваака из Новой Зеландии стали лауреатами мужской и женской наград Golden Boot в регбилиге. Об этом сообщает ABC News.

Сезон Понги

Понга занёс шесть попыток, помогая «Ньюкаслу» выйти в гранд-финал NRL. На Кубке мира по регбилигу он занёс ещё две попытки за сборную Новой Зеландии, несмотря на перелом руки.

Он стал восьмым новозеландским обладателем мужской Golden Boot. Ранее эту награду среди представителей Новой Зеландии получали Хью Макгаган, Стейси Джонс, Бенджи Маршалл, Шон Джонсон, Роджер Туиваса-Шек, Джозеф Ману и Джеймс Фишер-Харрис.

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Достижения Вааки

Ваака, выступающая в разных видах регби, занесла девять попыток за «Уорриорз» в 10 матчах NRLW. Ещё девять попыток она занесла в четырёх матчах Кубка мира.

Ваака стала третьей представительницей Новой Зеландии, выигравшей женскую Golden Boot, после Рейсин Макгрегор и Джорджии Гейл. В эти выходные оба лауреата должны сыграть в финалах Кубка мира, где мужская и женская сборные Новой Зеландии встретятся с Австралией.

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