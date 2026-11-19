Мировой спрос на охлаждение зданий впервые превысил спрос на отопление, сообщило Международное энергетическое агентство в докладе World Energy Outlook 2026. Как передает Anadolu Agency, среди причин агентство называет повышение температуры и рост доходов домохозяйств.

Прогноз до 2035 года

Согласно сценарию заявленной политики МЭА, потребление электроэнергии для охлаждения в мире к 2035 году вырастет на 1700 тераватт-часов. Этот прогноз уже учитывает постепенное повышение средней глобальной температуры.

Агентство предупредило, что более частые, интенсивные и продолжительные волны жары могут существенно увеличить этот показатель. В таких условиях прирост потребления электроэнергии для охлаждения может достичь примерно 2400 тераватт-часов к 2035 году — ориентировочно на 40% больше, чем прогноз в сценарии заявленной политики.

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Нагрузка на электросети

За пределами Китая воздействию высоких температур подвергаются 85% домохозяйств в странах с формирующимися рынками и развивающихся странах. При этом кондиционеры есть менее чем у одного из пяти таких домохозяйств. По данным МЭА, более высокие доходы делают кондиционеры более доступными для домохозяйств, особенно в этих странах.

Дополнительный спрос будет усиливать нагрузку на электросети, прежде всего в пиковые часы, когда многим домохозяйствам одновременно потребуется охлаждение. МЭА отметило, что с 2019 года мировой спрос на электроэнергию рос в среднем на 3,3% ежегодно, тогда как общий спрос на энергию — на 1,5%.

Для обеспечения нового спроса и подключения новых источников энергии в течение следующего десятилетия миру потребуется не менее 25 млн километров новых линий электропередачи. Еще 15 млн километров существующих сетей передачи и распределения электроэнергии необходимо модернизировать или заменить.

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