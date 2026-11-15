В японской префектуре Тиба оценочная численность мунтжаков Ривза, также известных как кионы, выросла более чем в семь раз — с 13 264 животных в 2006 финансовом году до 94 093 в 2024-м. Инвазивные олени повреждают сельскохозяйственные культуры и распространяются на соседние территории, сообщает The Japan Times.

Животные распространяются на север

Мунтжаки Ривза начали расселяться на юго-востоке Тибы между 1960-ми и 1980-ми годами. Считается, что животные сбежали из частного туристического парка в Кацууре, который сейчас не работает. Мягкий климат, обилие растительности, отсутствие хищников и высокая репродуктивность способствовали росту популяции: самки могут беременеть уже в возрасте шести месяцев и размножаться в течение всего года.

К 2025 финансовому году кионы распространились в 18 муниципалитетах, а ежегодный ущерб урожаю оценивался в 4–9 млн иен. Их также замечали в городе Касива в Тибе и в соседней префектуре Ибараки, где первое животное зафиксировали в 2017 году. В мае в городе Кога в Ибараки поймали первого киона — самца.

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Ловушки, камеры и попытки искоренения

В апреле в Тибе вступил в силу новый пятилетний план контроля популяции. Муниципалитеты должны активнее устанавливать ловушки в районах, где кионы уже закрепились, тогда как власти префектуры сосредотачиваются на периферии ареала, чтобы не допустить дальнейшего распространения на север. Большинство животных ловят в клеточные ловушки, а префектура компенсирует часть расходов на них.

Исследователи Токийского университета сельского хозяйства и технологий отслеживают кионов с помощью фотоловушек и аудиорегистраторов. Камеры фиксируют животных на ограниченной площади, тогда как их характерные высокие крики можно услышать на значительно большем расстоянии. Команда также работает над системой искусственного интеллекта, которая должна автоматически отличать звуки кионов от голосов лисиц и сов.

На острове Идзуосима, где отдельная популяция возникла после побега животных из зоопарка в 1970 году, власти планируют интенсивный отлов в 2026–2028 годах. В конце 2025 года популяцию там оценивали в 12 707 животных, хотя ранее она достигала около 20 тысяч.

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