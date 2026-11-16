Майор армии США Стивен Рамсботтом, получивший ранение во время иранского авиаудара в Кувейте, подал официальную жалобу на Министерство обороны США. Он утверждает, что Пентагон проигнорировал предупреждения о недостаточной защите военнослужащих перед атакой 1 марта, в результате которой погибли шестеро американских военнослужащих.

Как сообщает Der Spiegel, CNN процитировал обращение военного, поступившее на прошлой неделе в комитеты по вооружённым силам Палаты представителей и Сената США.

Жалоба на защиту военнослужащих

В интервью CBS Рамсботтом назвал инцидент тактическим провалом армии, командования и своим собственным. По его словам, оперативный центр в Кувейте, где он работал вместе с сослуживцами, был недостаточно защищён.

Военный также заявил, что неоднократно поднимал перед руководством вопрос защиты от авиаударов, однако в ответ слышал, что причин для беспокойства нет. По данным CNN, здание окружали бетонные барьеры, которые могли защитить от заминированных автомобилей, но не от беспилотников и ракет. Удар произошёл настолько внезапно, что эвакуировать военнослужащих не успели.

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Рамсботтом утверждает, что заказанная система противодействия дронам так и не прибыла на место. По его словам, во время атаки там также не было ни врачей, ни медицинского пункта.

Реакция Пентагона и Сената

После атаки представители Пентагона заявляли, что объект был укреплён и защищён. Министр обороны США Пит Хегсет в марте говорил о наличии у США мощных систем противовоздушной обороны, одновременно признав, что один боеприпас прорвался сквозь оборону.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь сообщил о намерении пригласить Хегсета на закрытое заседание для обсуждения мер безопасности на объекте. По данным издания, десятки человек, среди которых и Рамсботтом, получили ранения.

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