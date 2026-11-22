В США после масштабного поражения Республиканской партии на промежуточных выборах расширяется круг возможных претендентов на президентскую номинацию в 2028 году. Вице-президент Джей Ди Вэнс, которого ранее считали вероятным преемником президента Дональда Трампа, оказался под давлением из-за необходимости одновременно сохранять поддержку движения MAGA и дистанцироваться от президента с рейтингом одобрения около 37%, сообщает The Japan Times.

Республиканский стратег Брайан Дарлинг заявил, что Вэнс входил в промежуточные выборы безусловным фаворитом, однако теперь борьба за номинацию стала открытой. После того как республиканцы потеряли большинство и в Палате представителей, и в Сенате, Вэнс связал поражение партии с войной в Иране. Трамп публично раскритиковал вице-президента за то, что тот не сказал, что решение начать войну было правильным, хотя опроверг сообщения о конфликте между ними.

Возможные конкуренты Вэнса

Среди потенциальных соперников Вэнса все чаще называют государственного секретаря Марко Рубио. Во время поездки Трампа по Азии именно Рубио поручили представить реакцию администрации на волну технологических сбоев в США. Республиканский стратег Марк Уивер назвал Рубио самой яркой фигурой в администрации Трампа.

Трамп заявил, что и Вэнс, и Рубио популярны, но не исключил неожиданностей в ближайшие месяцы. Он также подчеркнул, что до выборов остается более двух лет, а это, по его словам, долгий срок в политике Трампа.

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Другие претенденты на номинацию

После выборов губернатор Флориды Рон Десантис обратил внимание, что его штат сохранил республиканские позиции, несмотря на победы демократов на Юге США. По данным издания, окончательное решение о его возможном участии в президентской гонке еще не принято.

О президентских амбициях также говорил сенатор от Техаса Тед Круз, который призвал партию отказаться от тарифной политики администрации и вернуться к принципам свободного рынка. Среди других возможных кандидатов партийные чиновники и доноры называют губернатора Арканзаса Сару Хакаби Сандерс, сенаторов Джоша Хоули, Тома Коттона и Дейва Маккормика, а также бывшего губернатора Виргинии Гленна Янгкина.

По информации источников, близких к Вэнсу, его советники по-прежнему ожидают, что он будет баллотироваться в президенты, а сроки принятия решения, по их словам, не изменились и приходятся на следующую весну. В то же время другой источник сообщил, что Вэнс еще не определился относительно президентской кампании. Сам вице-президент публично заявил, что решения по войне принимает президент, а его задача — поддерживать главу государства.

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