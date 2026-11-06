«Ягеллония» Белосток проиграла «Левски» в Софии, Болгария, со счетом 0:1, а «Лех» Познань уступил «Бенфике» в Лиссабоне, Португалия, — 1:3. Эти результаты отразились на позиции Польши в национальном клубном рейтинге УЕФА: отставание от Чехии составляет 0,6 балла, сообщает Interia Sport.

Поражение «Ягеллонии» в Софии

Команда под руководством Адриана Семенца, по данным издания, довольно хорошо провела матч в столице Болгарии. Однако соперник забил после подачи с углового, и этот гол принес «Левски» минимальную победу.

«Лех» потерпел поражение в выездном матче с «Бенфикой» в Лиссабоне. Команда Нильса Фредериксена уступила со счетом 1:3, а португальский клуб до этой игры не проигрывал в текущем розыгрыше Лиги Европы.

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Ситуация в рейтинге УЕФА

После этих матчей польские клубы не добавили очков в свой актив в рейтинге УЕФА. Чехия, которая после предыдущего тура имела столько же баллов, сколько Польша, вышла вперед: чехи занимают 11-е место с 46,325 балла, тогда как Польша идет 12-й с 45,725 балла.

Десятую позицию занимает Греция с 47,612 балла. По данным Interia Sport, именно это место дает прямую квалификацию в Лигу чемпионов. Ниже Польши в таблице расположились Норвегия с 41,012 балла и Дания с 40,806 балла.

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