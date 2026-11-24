Анализ древних пород с обратной стороны Луны свидетельствует, что столкновения с астероидами не были сосредоточены в одном коротком катастрофическом периоде. Вместо этого их частота постепенно снижалась на протяжении миллиардов лет, сообщает ScienceDaily.

Запись столкновений за более чем три миллиарда лет

Учёные исследовали небольшие фрагменты лунных пород, ища следы древних ударов. Они идентифицировали ударные события, происходившие приблизительно от 4,33 млрд до 1,13 млрд лет назад. Такой временной промежуток охватывает более трёх миллиардов лет истории столкновений астероидов с Луной.

Результаты не поддерживают представление об относительно непродолжительном этапе чрезвычайно интенсивной бомбардировки. Вместо этого данные указывают на длительный процесс, в котором количество ударов постепенно снижалось.

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Почему важна обратная сторона Луны

Соавтор исследования Фред Журдан из Школы наук о Земле и планетах Университета Кёртина и Центра Джона де Летера отметил, что Луна сохранила геологическую запись, утраченную на Земле из-за эрозии, тектоники плит, вулканической активности и других процессов.

Образцы с обратной стороны Луны впервые позволили сравнить две разные части спутника. По оценке исследователей, этот участок в меньшей степени подвергся воздействию более поздних геологических событий и поэтому лучше сохранил следы ранних ударов. Материал доставила китайская миссия Chang’e-6 — первая миссия, вернувшая на Землю образцы с обратной стороны Луны.

История ударов по Луне может помочь исследователям лучше понять события, влиявшие на Землю на ранних этапах её развития, поскольку оба небесных тела имеют общую историю. Исследование возглавила Государственная ключевая лаборатория процессов и ресурсов глубинной Земли при Гуанчжоуском институте геохимии Китайской академии наук. Работа опубликована в журнале Science Advances; авторы применили аргон-аргоновое датирование ударных расплавов.

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