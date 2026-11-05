Новый пассажирский паром Spirit of Tasmania IV прибыл в Джилонг в Австралии примерно на четыре часа позже расписания. Судно, вышедшее из Девонпорта предыдущим вечером, вошло в порт около 10:00 в сопровождении буксира, сообщает ABC News Australia.

Задержка и сопровождение буксира

Паром должен был пришвартоваться в Джилонге в 6:00. Один из пассажиров рассказал, что сначала пассажирам сообщили о переносе прибытия примерно на 8:00, а через несколько минут капитан заявил, что заход судна в гавань задержится ориентировочно до 10:30.

По данным сервиса отслеживания морского движения, Spirit of Tasmania IV выполнил несколько необычных манёвров возле мыса Пойнт-Лонсдейл перед входом в залив Порт-Филлип, а затем ещё несколько поворотов уже в заливе. Буксир сопровождал судно до терминала. ABC обратился к оператору парома TT-Line за комментарием.

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Расследование инцидента с другим паромом

Тем временем Австралийское бюро безопасности на транспорте расследует отдельный инцидент с системой управления на другом новом пароме компании — Spirit of Tasmania V. Он произошёл 26 октября во время пробного рейса возле Пойнт-Генри в заливе Порт-Филлип.

На борту тогда находились 94 члена экипажа, 20 пассажиров и грузовые автомобили. По информации бюро, во время поворота направо автопилот отреагировал медленно, из-за чего судно выполнило более широкий поворот, чем ожидалось. После корректировки настроек скорость поворота возросла, а автопилот не смог прекратить поворот.

Управление перевели в ручной режим, однако паром ненадолго вышел за южную и северную границы судоходного канала. Экипаж остановил судно в канале Wilson Spit, после чего оно продолжило рейс. Расследование должно установить, были ли причиной инцидента техническая неисправность или человеческий фактор; окончательный отчёт ожидается во втором квартале следующего года.

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