В Австралии новые паромы Spirit of Tasmania IV и Spirit of Tasmania V должны отправиться сегодня вечером в первые официальные пассажирские рейсы через пролив Басса. Суда с портом приписки в Девонпорте на острове Тасмания должны заменить Spirit of Tasmania I и II, работающие на этом маршруте с 2002 года.

Как сообщает ABC News Australia, новые паромы могут перевозить на 400 пассажиров больше, чем предыдущие суда, и имеют на 60% больше места для транспортных средств. Для караванов и домов на колёсах на них предусмотрено втрое больше пространства, чем на старых паромах. Также на судах оборудовали 18 кают для путешествий с домашними животными.

Девять лет задержек

Программу замены паромов объявили в 2017 году: тогдашнее правительство Тасмании планировало ввести новые суда в эксплуатацию в 2021 году. В 2018 году государственный оператор TT-Line заключил контракт с немецкой верфью FSG на строительство двух паромов за $714 млн, однако в начале 2020 года соглашение отменили из-за финансовых проблем компании.

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Позднее TT-Line подписала меморандум с финской Rauma Marine Constructions о строительстве судов за $850 млн. Правительство пыталось найти австралийского производителя, но соответствующая рабочая группа не достигла результата, поэтому через девять месяцев вернулись к договорённостям с финской верфью. Потеря первоначального производственного слота вновь перенесла сроки поставки. Во время глобального инфляционного кризиса TT-Line также выплатила RMC дополнительные $81 млн, чтобы завершить строительство.

Стоимость причала выросла

Отдельной проблемой стало строительство более крупного причала и терминала в Девонпорте, необходимых для новых судов. Изначально работы планировали завершить в августе 2024 года за $90 млн. В июне того года TT-Line сообщила, что смета выросла до $375 млн, а готовность объекта ожидалась лишь в феврале 2027 года, хотя строительство тогда ещё не началось.

Позднее график работ ускорили, чтобы обеспечить первые рейсы, однако стоимость терминала и причала выросла до $493 млн. Паромы должны начать работу на пять лет позже первоначального плана, а расходы превысили прогноз первичного бизнес-плана на $700 млн. Согласно прогнозу, долг TT-Line достигнет пика в $1,1 млрд в этом финансовом году, а компания будет оставаться в долгу как минимум до 2052 года.

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