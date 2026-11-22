Порт Лос-Анджелеса в США сообщил, что в августе заблокировал 120 миллионов попыток атак на свои сети. Американские порты фиксируют значительное количество киберугроз на фоне роста атак с применением искусственного интеллекта против критической инфраструктуры, сообщает The Hill.

Атаки на системы порта Корпус-Кристи

Порт Корпус-Кристи в штате Техас, через который проходит наибольший объем экспорта нефти из США, заявил о сотнях или даже тысячах попыток атак ежедневно. Генеральный директор порта Кент Бриттон рассказал Financial Times, что возросла активность со стороны стран и организаций, которые он назвал известными злоумышленниками; по его словам, они ищут заметные цели.

Злоумышленники пытались найти уязвимости в компьютерных системах порта. Они также отправляли сотрудникам фишинговые сообщения, выдавая себя за руководителей, чтобы получить доступ к системам. Бриттон отметил, что применение искусственного интеллекта может еще больше усложнить защиту сетей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Защита сетей в Лос-Анджелесе

По данным Bloomberg, среди заблокированных Портом Лос-Анджелеса попыток атак были эксплуатация сетевых уязвимостей, кража учетных данных и распространение вредоносного программного обеспечения. Исполнительный директор порта Джин Серока подчеркнул, что злоумышленникам достаточно добиться успеха один раз.

По словам Сероки, команда кибербезопасности порта за последние годы расширилась и выстроила семиуровневую цифровую оборону. Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США также запустили центр по борьбе с киберпреступностью, который объединяет более 30 федеральных ведомств и сотни партнеров на уровне штатов и местных органов власти. В Минюсте заявили, что центр будет помогать первично обрабатывать жалобы потерпевших, отслеживать сети, ответственные за преступления, и предоставлять техническую поддержку.

Читай нас в