В штате Луизиана, США, Порт Южной Луизианы возобновил процедуру рассмотрения выпуска облигаций на сумму до $400 млн для портовой инфраструктуры сталелитейного проекта Hyundai Steel и Posco стоимостью $5,8 млрд. Компании планируют начать коммерческую эксплуатацию завода с электродуговой печью в 2029 году.

Слушания после иска

По данным Korea Herald, портовая комиссия должна провести специальное заседание и общественные слушания относительно возможного выпуска облигаций на сумму до $400 млн для строительства портовых объектов Hyundai-Posco Louisiana Steel.

Изначально слушания были запланированы на 17 ноября. Жители и экологические группы подали иск, заявив, что портовая администрация ненадлежащим образом уведомила общественность о выпуске облигаций. Суд штата Луизиана 16 ноября временно приостановил процедуру, однако на следующий день отклонил иск как преждевременный, поскольку комиссия еще не приняла окончательного решения. После этого портовая администрация повторно назначила слушания.

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Финансирование и поставки сырья

$400 млн портового финансирования являются частью пакета облигаций на сумму до $900 млн, который Комиссия по облигациям штата Луизиана одобрила в сентябре. Оставшиеся $500 млн планируют направить на производственные мощности завода.

Средства должны быть направлены на строительство причалов, грузовых терминалов и конвейерных систем для разгрузки и перевозки железной руды на предприятие. По данным Louisiana Economic Development, после запуска завод планирует ежегодно импортировать около 3,6 млн тонн железной руды, в том числе из Бразилии, для производства железа прямого восстановления. Металлолом для электродуговой печи должны закупать в США.

После выхода на полную мощность предприятие должно производить 2,7 млн тонн стали в год: 1,8 млн тонн автомобильного листа и 900 тыс. тонн листа общего назначения. По информации Hyundai Steel, покупатели уже найдены на 1,4 млн тонн автомобильного листа, в том числе для заводов Hyundai Motor и Kia в США и для Posco.

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