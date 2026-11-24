Совокупный портфель кредитов для судоходства у четырех крупнейших банков Греции к концу 2025 года вырос на 37% — примерно с $18 млрд до $23,6 млрд. Их доля на мировом рынке финансирования судоходства увеличилась с 6,1% до 7,8%, сообщает Cyprus Mail со ссылкой на исследование Petrofin Research, опубликованное в июле 2026 года.

Позиции банков в мировом рейтинге

Наибольший портфель судоходных кредитов среди греческих банков был у National Bank of Greece — $6,48 млрд. У Eurobank он составлял $6,2 млрд, у Piraeus Bank — $6,07 млрд, а у Alpha Bank — $4,6 млрд. В глобальном рейтинге кредиторов отрасли National Bank of Greece занял 20-е место, Eurobank — 21-е, Piraeus Bank — 22-е, Alpha Bank — 29-е.

По данным издания, рост стал наибольшим в процентном выражении среди европейских финансовых учреждений, работающих с судоходным финансированием. Банки также стремятся использовать возможности, возникшие после ухода части международных кредиторов из этого сегмента после финансового кризиса 2008 года.

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Спрос на обновление флота

В отчетности Alpha Bank за первые девять месяцев 2026 года портфель кредитов для судоходства составлял €5,4 млрд. На танкеры приходилось 47% такого финансирования, на сухогрузы — 33%, на газовозы для перевозки сжиженного природного газа — 13%, на контейнеровозы — 7%.

Руководители банков оценивают заказы греческих судовладельцев на новые суда примерно в $55 млрд в течение следующих трех лет. Расширение кредитования связывают со спросом на обновление флота и суда с более низкими выбросами.

В то же время S&P Global Ratings 1 октября 2026 года предупредило о рисках концентрации корпоративного кредитования греческих банков. На судоходство, туризм и энергетику приходится 45% их бизнес-кредитов против 17% у европейских банков, которые анализировало агентство. S&P описало сценарии сильного стресса, однако отметило, что они не являются базовым прогнозом.

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