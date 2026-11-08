В Гимарайнше, Португалия, FC Porto на выезде обыграл «Виторию Гимарайнш» со счетом 2:1 в матче чемпионата Португалии. Польский защитник Ян Беднарек вышел в стартовом составе гостей, но покинул поле на 66-й минуте после того, как мяч попал ему в голову.

Как сообщает Interia Sport, медицинский штаб «Порту» решил не рисковать и заменил защитника. На момент его ухода с поля команда Франческо Фариоли вела со счетом 1:0.

Гол Сайнса до перерыва

В стартовом составе «Порту» также сыграл другой польский защитник Якуб Кивёр. Оскар Петушевский остался на скамейке запасных и на поле не выходил. Счет на 38-й минуте открыл испанец Борха Сайнс, который является конкурентом Петушевского за место в составе.

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Через десять минут после замены Беднарека хозяева сравняли счет. Аланзинью нанес удар с края штрафной площади, после которого мяч перелетел через руку вратаря Диогу Кошты.

Победный мяч в конце матча

После эпизода с Беднареком обе команды получили право на шестую замену. Решающий гол за «Порту» забил 20-летний португалец Фернандеш, вышедший на замену. Он прорвался по правому флангу и точным ударом под перекладину установил окончательный счет.

Для «Порту» это стала десятая победа в десяти матчах чемпионата. У команды разница мячей 25:4, и она опережает идущую второй «Бенфику» на пять очков.

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