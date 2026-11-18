Сборная Португалии победила Уэльс со счётом 3:2 в Кардиффе, Уэльс, в матче Лиги наций. Победный гол на 70-й минуте забил вышедший на замену Карлос Форбс. Как сообщает The Guardian, это была первая победа португальской сборной после завершения карьеры Криштиану Роналду.

Обмен голами до перерыва

Португалия открыла счёт на 11-й минуте: Бруну Фернандеш пробил в верхний угол ворот из-за пределов штрафной площади. Через две минуты Дэвид Брукс сравнял счёт левой ногой, воспользовавшись передачей Рубина Колвилла.

На 40-й минуте Уэльс вышел вперёд благодаря голу Сорбы Томаса, который завершил командную атаку. Однако хозяева удерживали преимущество три минуты: Педру Нету замкнул подачу Франсишку Тринкау и сравнял счёт ещё до перерыва.

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Решающий мяч Форбса

Во втором тайме португальцы выпустили на поле Жуана Феликса и Форбса, который играл под номером 7. На 70-й минуте Форбс подхватил мяч после неудачного выноса Бена Кабанго, опередил Бена Дэвиса и низом левой ногой пробил в ворота.

Португалия доигрывала матч в меньшинстве после удаления Нету: он получил две жёлтые карточки за одну минуту 59 секунд. Уэльс нанёс больше ударов в створ ворот — восемь против шести — и подал шесть угловых, тогда как португальцы подали один. Сборная Уэльса завершила групповой этап Лиги наций на последнем месте.

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