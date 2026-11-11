В Португалии в среду из-за ожидаемого шторма «Чарльз» закроют школы и все учреждения, работа которых не является критически необходимой. На юге страны объявлен наивысший уровень предупреждения о непогоде: ожидаются ветер скоростью до 140 км/ч, сильные осадки и возможные подтопления прибрежных районов.

Министр внутренних дел Луиш Невеш призвал всех, у кого есть такая возможность, оставаться дома. Премьер-министр Луиш Монтенегру после заседания служб гражданской защиты также призвал население не недооценивать опасность, связанную со штормом, сообщает Der Spiegel.

Ограничения в Лиссабоне

На остальной территории Португалии будет действовать второй по уровню режим предупреждения о непогоде. Организаторы международной технологической конференции Web Summit из соображений безопасности отменили все запланированные на среду мероприятия в Лиссабоне.

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Городские власти Лиссабона превентивно перекрыли все дорожные туннели, а также закрыли парки и музеи. Оператор аэропортов ANA предупредил, что в среду возможны отмены рейсов.

Шторм направляется к материковой части страны

Согласно прогнозу метеорологической службы, шторм должен был пройти во вторник вечером над островом Мадейра у северо-западного побережья Африки, а утром в среду — достичь материковой части Португалии.

В начале года Португалия в течение четырех недель пережила семь штормов, в результате которых, по данным властей, погибли как минимум семь человек. В середине февраля после прорыва дамбы на реке Мондегу возле Коимбры частично обрушился участок автомагистрали A1 между Лиссабоном и Порту. Погибших или пострадавших тогда не было.

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