Центровой Golden State Warriors Кристапс Порзингис заявил, что отходит от баскетбола, чтобы уделить приоритетное внимание здоровью. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

31-летний латвийский баскетболист написал в социальных сетях, что его организм в этом сезоне реагирует не так, как он ожидал. По словам Порзингиса, он чувствует себя хорошо, однако пока не готов играть на уровне, которого ожидает от себя.

Отсутствие в команде

Warriors ранее сообщали, что Порзингис выбыл на неопределенный срок из-за нераскрытой проблемы со здоровьем. 21 октября клуб также заявил, что баскетболист не будет с командой в ближайшее время.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Порзингис пропустил тренировочный лагерь и начало предсезонной подготовки и еще не сыграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Он отметил, что будет работать с клубом над поиском решения, которое будет иметь смысл.

Контракт и состояние здоровья

Центровой присоединился к Golden State в результате обмена в феврале, а летом подписал с командой двухлетнее продление контракта на 40 миллионов долларов. В среду ESPN сообщил, что Golden State удерживал выплаты игроку, пока тот отсутствовал в команде.

В прошлом году Порзингис рассказал, что у него диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии. В предыдущем сезоне он в среднем набирал 16,7 очка, делал 5,2 подбора и отдавал 2,5 передачи за матч. В 2024 году он помог Boston Celtics завоевать титул чемпиона НБА.

Читай нас в