В секторе Газа ХАМАС якобы угрозами остановил проект Программы развития ООН по установке жилых модулей для семей, живущих в палатках. Об этом анонимный чиновник Палестинской администрации, занимающийся вопросами Газы, сообщил арабоязычному изданию Jusoor News International, пишет The Jerusalem Post.

По словам собеседника, Программа развития ООН была вынуждена отказаться от планов обустроить более качественные укрытия перед зимними месяцами, которые в Газе уже были холодными и дождливыми.

Угрозы сотрудникам министерства

Чиновник утверждает, что в начале 2026 года ПРООН начала проект по установке Relief Housing Units — жилых модулей для перемещённых лиц. В реализации инициативы участвовало Министерство общественных работ и жилищного строительства Палестинской администрации: его сотрудники проводили опросы и координировали работу с местными жителями.

По его утверждению, представители ХАМАС угрожали сотрудникам министерства насилием, если те продолжат сотрудничество с ПРООН. Чиновник также выразил мнение, что группировка могла считать такие модули угрозой своему влиянию на население Газы.

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Что предусматривали жилые модули

Согласно учебным материалам агентства ООН по делам беженцев, такие модули имеют лёгкий стальной каркас, крышу, стеновые панели, двери, окна, напольное покрытие, солнечную энергетическую установку и систему крепления. Без технического обслуживания они могут служить примерно 18 месяцев, а при регулярном обслуживании — до трёх лет.

10 ноября партия ФАТХ, управляющая Палестинской администрацией, осудила препятствование гуманитарной работе со стороны ХАМАС, не упоминая непосредственно программу ПРООН. В заявлении ФАТХ указала, что ХАМАС вызывает сотрудников Министерства труда и других гуманитарных структур и заставляет их подписывать обязательства, препятствующие выполнению их обязанностей.

7 ноября Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что для доставки в Газу достаточного количества материалов и техники срочно необходимы гуманитарное финансирование и разрешения Израиля. При этом в этом обновлении не упоминались ни жилые модули, ни ХАМАС.

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