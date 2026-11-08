В ЮАР чиновник министерства заявил, что не может выплачивать назначенные судом платежи в размере 40 тысяч рандов в споре о содержании ребенка. Об этом сообщает TimesLIVE.

Заявление о доходе

По данным издания, в деле фигурирует утверждение о ежемесячном доходе отца в 170 тысяч рандов. TimesLIVE представляет эту сумму как вероятный доход. В то же время мужчина заявляет, что у него нет финансовой возможности осуществлять определенные судом выплаты.

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Дело о разводе

Материал связывает спор с бракоразводным процессом. Согласно подписи к иллюстрации TimesLIVE, жена, обладающая собственными активами, убедила суд, что ей необходима помощь ее мужа и отца для управления активами.

Суд также назначил ей содержание для обеспечения себя на время рассмотрения дела о разводе. В заголовке и описании публикации говорится о судебных выплатах в споре о содержании ребенка.

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