Американский чиновник заявил, что США нанесли удары по иранским целям в Ормузском проливе. Об этом сообщает ABC News. Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку не был уполномочен публично комментировать ситуацию.

Взрывы на острове Кешм

Иранское государственное телевидение сообщило о взрывах на острове Кешм в Ормузском проливе. По словам американского чиновника, целями были иранцы, которые использовали зенитные ракеты против американских объектов.

ABC News отмечает, что удары, по всей видимости, были ограниченными, а не полным возобновлением боевых действий. Они произошли накануне важных промежуточных выборов в США.

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Заявления перед выборами

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты не будут наносить удары по Ирану до промежуточных выборов. ABC News называет войну с Ираном непопулярной и указывает, что ее влияние на цены на топливо и другие сферы американской экономики является уязвимым местом для республиканцев в борьбе за контроль над Конгрессом.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в понедельник сообщил журналистам, что разговаривал с Трампом о переговорах с Ираном. По его словам, они оба позитивно оценивали перспективы возможного достижения переговорного урегулирования.

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