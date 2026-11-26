Государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая призвала углубить сотрудничество с оборонной промышленностью Турции. Она также выразила надежду, что инженеры обеих стран будут совместно разрабатывать будущие проекты, сообщает Anadolu Agency.

Совместные проекты и модернизация

Польско-турецкое оборонное сотрудничество является важной темой для польского Министерства национальной обороны, написала чиновница в социальной сети X. По ее словам, военные Польши и Турции уже взаимодействуют в рамках НАТО.

Собковяк-Чарнецкая отметила, что Турция демонстрирует возможность сочетать модернизацию вооруженных сил с развитием национальной промышленности, науки, занятости и экспорта. Она добавила, что турецкие оборонные технологии и опыт должны быть учтены при подготовке запланированного польского «Агентства вооружений 2.0».

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Контракты турецких компаний

Турецкая оборонная промышленность в последние годы расширила присутствие в Польше благодаря нескольким крупным контрактам. В мае 2021 года Польша подписала соглашение на 270 млн долларов с компанией Baykar относительно 24 ударных беспилотников Bayraktar TB2. Контракт также охватывал ракеты, мобильные наземные станции управления, радиолокационные системы, тренажеры, обучение и логистическую поддержку. Поставки завершились в мае 2024 года.

В декабре 2025 года компания ASELSAN заключила с Польшей соглашение на 410 млн долларов по системам радиоэлектронной борьбы. В сентябре 2026 года ASELSAN сообщила еще об одном контракте с польской компанией AMZ Kutno на поставку 24 комплектов разведывательно-наблюдательных систем ARSUS для польских вооруженных сил. Их поставка запланирована на 2028–2029 годы.

Во время двусторонних переговоров представителей оборонной промышленности в июне 2026 года союзники по НАТО также обсуждали расширение взаимодействия в сфере беспилотных систем, трансфера технологий, совместных проектов и взаимных инвестиций.

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