В Австралии чиновники Департамента инфраструктуры заявили, что грант в размере 6 млн долларов для Marrickville Golf Club не включает финансирование канализационных работ. В прошлом месяце премьер-министр Энтони Албанезе утверждал в Палате представителей, что средства предназначены для устранения проблем с септической системой, из-за которых, по его словам, во время наводнений неочищенные стоки попадают в реку Кукс.

Как сообщает ABC News Australia, на слушаниях в Сенате сенатор от Национальной партии Бриджит Маккензи спросила представителей ведомства, предусматривает ли грант устранение проблем с канализацией. Чиновник департамента ответил, что проект не включает такие работы.

Что предусматривает финансирование

Документы, полученные по запросу о доступе к информации, свидетельствуют, что в справке для министра транспорта Кэтрин Кинг, которую также передали в офис премьер-министра, не упоминались ни проблемы с септической системой, ни канализационные работы. В документе говорилось об обновлении здания клуба: мебели, освещении, барной зоне и открытой зоне отдыха, общественных туалетах, площадке для выгула собак и пространстве для местных экологических групп.

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Проектные документы также предусматривают существенное обновление старого здания клуба, включая бар, открытую обеденную зону и магазин для гольфистов. В протоколах заседаний совета Inner West указано, что 4,5 млн долларов должны потратить на реконструкцию здания клуба, 1 млн — на сбор дождевой воды для полива поля, еще 500 тыс. — на ботанические насаждения и благоустройство.

Реакция оппозиции

Коалиция пыталась добиться объяснений от Албанезе в Палате представителей, однако правительственное большинство отклонило эту попытку. Маккензи заявила, что премьер-министр ввел парламент в заблуждение и должен исправить запись.

Албанезе имеет многолетнюю связь с клубом и был его почетным членом, о чем ранее не сообщалось. Он защищал выделение гранта как необходимое для сообщества и заявил, что не принимал окончательного решения о его утверждении.

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