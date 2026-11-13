В округе Гуджрат в Пакистане отозвали 30 полицейских, привлеченных к охране министров, депутатов и бывших парламентариев от партий PML-Q и PML-N. Как сообщает Dawn, чиновники назвали решение беспристрастным и соответствующим установленным процедурам.

Кого коснулось решение

По данным источников издания, двух полицейских отозвали от бывшего депутата Национальной ассамблеи от PML-N Чоудхри Абида Разы Котли. Остальных 28 правоохранителей перевели с охраны политиков и министров от PML-Q.

У федерального министра по делам пакистанцев за рубежом Чоудхри Салика Хуссейна было не менее 12 бойцов элитного полицейского подразделения и автомобиль для мобильной охраны, еще не менее четырех полицейских были назначены охранять его резиденцию на GT Road в Гуджрате. Охранника также отозвали от министра промышленности и торговли Пенджаба Чоудхри Шафая Хуссейна.

Трех полицейских сняли с охраны депутата Национальной ассамблеи Чоудхри Ильяса. Еще по два правоохранителя, прикрепленных к депутату Национальной ассамблеи Чоудхри Хуссейну Элахи, депутату провинциальной ассамблеи Мусе Элахи и депутату провинциальной ассамблеи Халиду Асгару Гуралу, вернули в полицейский резерв для дальнейшего распределения.

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Решение комитета безопасности

Анонимный представитель местной администрации заявил Dawn, что решение приняли на заседании Окружного разведывательного комитета в соответствии с процедурой, установленной провинциальным департаментом внутренних дел. По его словам, комитет оценил ситуацию с безопасностью и решил отозвать охрану у политиков, в отношении которых не было угроз.

Источники также сообщили, что федеральным и провинциальным министрам будут предоставлять охрану во время визитов в Гуджрат в зависимости от ситуации с безопасностью. В то же время, по их словам, парламентарии не имеют права на постоянную полицейскую охрану.

Муса Элахи раскритиковал это решение, заявив, что оно отражает ментальность правителей. Dawn отметил, что отзыв охраны у ведущих деятелей PML-Q связывают с публичным спором между главным министром Пенджаба Марьям Наваз и Саликом Хуссейном после того, как он раскритиковал провинциальное правительство и обвинил его в масштабной коррупции.

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